Суд Нефтеюганска отправил наркомана на трудотерапию

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В марте текущего года полицейские Нефтеюганского района задержали 23-летнего мужчину. При нем в кармане жилетки был обнаружен наркотик растительного происхождения. Так у парня был изъят мобильный телефон с перепиской и фотоизображением геолокации оборудованного тайника-закладки.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейским мужчина рассказал, что купил наркотики для личного потребления. Эксперты вынесли заключение, что наркотиком является анаша массой 10,06 грамм. Следователи было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков».

Нефтеюганский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

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