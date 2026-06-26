Водитель из Сургута за пьяное ДТП, в котором погиб человек, получил 8 лет тюрьмы и обязан выплатить 2,5 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который натворил дел, будучи пьяным. Его обвиняют в угоне автомобиля без цели хищения, нарушении ПДД, в результате чего погиб человек.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 7 июня 2025 года пьяный сургутянин угнал легковушку Mitsubishi Galant у своего родственника. На дороге по улице Крылова в Сургуте он врезался в автобус марки «МАЗ». В результате ДТП пассажир пассажир виновника аварии получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда на сумму более 2,5 млн рублей.

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