В Покачах агрессивную бродячую собаку поймали и отправили в приют

Фото: администрация Покачей

Жители города Покачей на улицах города заметили белую бродячую крупную собаку, которая агрессивно вела себя. Она облаивала прохожих и могла покусать их. О животном тут же сообщили в ЕДДС города. Все это было 21 июня. На сегодня администрация Покачей отчиталась, что собака найдена, поймана и помещена в приют.

- Обращение было передано в службу отлова. Работники АНО ЦЗРБЖ «Приют добрых сердец» отловили собаку и поместили в приют, – говорится в сообщении.

В администрации города напомнили, что согласно законодательству, отловленные собаки должны пройти процедуру ОСВВ, в которую входят отлов, стерилизация, вакцинация, биркование и возврат в привычные места обитания. В приюте собака проходит несколько тестирований. Если она будет признана агрессивной, то в естественную среду животное уже не возвращается, а пожизненно содержится в приюте.

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