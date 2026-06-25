Пострадавший от укусов бездомных собак мальчик из югорского поселка получит 150 тысяч рублей

Фото: Суды Югры

Бездомные агрессивные собаки напали на ребенка на улице в поселке Юбилейный Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они покусали руки, плечи мальчика и порвали губу. Ребенку потребовалась помощь медиков. На месте укуса над верхней губой остался шрам, а сам мальчик все еще боится любых собак и испытывает приступы паники, когда видит их.

Суд пришел к выводу, что вред причинен в результате бездействия администрации Советского района, которая не исполнила надлежащим образом обязанность по отлову безнадзорных животных. Югорский прокурор просил суд взыскать с администрации компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей в пользу мамы мальчика. Юрист мэрии иск не признавал.

В итоге, суд взыскал с администрации Советского района компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей.

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