Скрин с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники полиции Нижневартовска задержали курьера, который оказался причастен к обману жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Им оказался 19-летний ранее несудимый житель Оренбургской области.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в полицию Нижневартовска обратился местный житель 2003 года рождения с заявлением о мошенничестве. Аферисты под предлогом изменения воинского учета и необходимости явки в военкомат, убедили его передать 230 тысяч рублей личных накоплений «для спасения от списания». Потерпевший передал наличные курьеру.

В Нижневартовске задержан курьер мошенников трех югорчан на 2 млн рублей Видео УМВД по ХМАО-Югре

Оперативники выяснили, что оренбуржец причастен еще к ряду преступлений. В Лангепасе 82-летняя жительница под влиянием мошенников, выдававших себя за сотрудников госорганов, оформила фиктивную «декларацию дохода». Она передала курьеру 600 тысяч рублей наличными и дополнительно перевела 690 тысяч рублей на счета злоумышленников. В городе Радужном молодой человек забрал 620 тысяч наличными у местного жителя. Общий ущерб составил не менее 2 миллионов рублей.

Курьера задержали. Полицейским он рассказал, что нашел в интернете объявление о работе с высоким доходом. Пройдя верификацию с предоставлением паспортных данных и сведений о геолокации, он начал выполнять заказы. По указанию кураторов молодой человек приезжал к потерпевшим, забирал у них деньги, переводил основную часть суммы сообщникам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Он заключен под стражу в СИЗО-1 г. Нижневартовска. Следователи продолжают работу по установлению других эпизодов противоправной деятельности.

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