В Сургуте молодежь помогла разобрать дом, в котором при пожаре погибли 8 человек

Фото: администрация Сургута

Власти Сургута вместе с молодёжью помогли родственникам семьи, погибшей при пожаре в дачном кооперативе «Прибрежный» разобрать пепелище. Напомним, страшная трагедия произошла ночью 5 ноября 2025 года. Огонь полностью уничтожил дом, где проживала многодетная семья, тогда погибли дети и взрослые – всего 8 человек.

Фото: администрация Сургута

Общими усилиями был расчищен участок от сгоревших строительных конструкций, мебели и вещей. За два дня работы удалось вывезти 15 самосвалов.

- К активистам присоединился представитель региональной общественной организации ветеранов СВО «Братство». Сургутский боец оказал практическую помощь, распилив оставшиеся брус и доски, что значительно ускорило процесс разбора завалов. Администрация города выражает благодарность всем участникам за отзывчивость, оказанную помощь и неравнодушие к чужому горю, – прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Сургута

Добавим, что при пожаре в дачном доме погибли 41-летняя хозяйка дома Лилия, ее 13-летняя дочь Таисия, двое сыновей 11 и 5 лет Кузьма и Геннадий, а также ее двухлетняя внучка Екатерина. Также среди погибших были двое гостей семьи. Всего на момент возгорания на даче находились 10 человек: трое гостей и семь членов семьи, в числе которых умерший позже от ожогов в больнице сожитель Лилии. Администрация Сургута оказала помощь в организации похорон погибших и выделила по 200 тыс рублей каждому из двоих оставшихся в живых детей.

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