Житель Югры через доступ к чужому маркетплейсу купил стол

Фото: Суды Югры

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотрел уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в краже с банковского счета.

По данным «Судов Югры», осенью 2025 года югорчанин купил аккаунт. После получения доступа к аккаунту в приложении известного ягодного маркеплейса, он вошел в личный кабинет неизвестного ему человека, где заказал компьютерный стол за 11 505 рублей. Оплата прошла с привязанной к аккаунту банковской карты. Затем он забрал компьютерный стол в пункте выдачи.

Оказалась, что аккаунт и банковская карта принадлежали женщине. Она заметила списание с кредитной карты на 11 505 рублей и обратилась в полицию. Выяснилось, что югорчанка ранее сменила номер телефона, но не отвязала старый номер и кредитную карту от аккаунта на маркетплейсе.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

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