Ядовитые змеи покусали за один день в Югре двух мальчиков

Фото: соцсети Ларисы Белоцерковцевой

Всего за один день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ядовитые змеи укусили двух детей. Все случилось 16 июня в Когалыме и в Лянторе. Пострадавшими оказались мальчики 7 и 9 лет. Об этом в соцсетях рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

По ее словам, первый случай произошел в лесу в Когалыме. 9-летний мальчик во время прогулки встретил черную змею, которая укусила его в ногу. Ребенка экстренно доставили в местную больницу, где врачи ввели противогадючную сыворотку и отправили в Центр Сургута. Мальчик поступил в тяжелом состоянии.

Вторым пострадавшим оказался 7-летний мальчик из Лянтора. Его в ногу укусила змея, когда малыш был на рыбалке. Врачи Лянторской больницы оперативно ввели сыворотку ребенку и направили его в Сургут. Состояние при поступлении оценивалось как средней степени тяжести.

- Сегодня я могу поделиться хорошими новостями: состояние обоих мальчиков стабильное. Дети переведены из реанимации в педиатрическое отделение для дальнейшего восстановления.Благодарю команду нашего Центра за высочайший профессионализм. Это уже третий случай укуса змеи с начала сезона, и наши медики в очередной раз доказали свою готовность к самым сложным вызовам, – рассказала Лариса Белоцерковцева.

Если ребенка укусила змея, до приезда медиков:

Минимизируйте движения пострадавшего (обездвижьте конечность). Дайте как можно больше питья (воды). Протрите место укуса антисептиком или чистой водой. Наложите чистую, но НЕ тугую повязку.

Чего делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя:

Не разрезайте рану. Не отсасывайте яд. Не накладывайте жгут.

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