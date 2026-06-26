В Югре действуют 13 лесных пожаров на площади 964 га

Фото: Авиалесоохрана Югры

На утро 26 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 13 лесных пожаров на общей площади 964,6 га. Об этом сообщает Авиалесоохрана Югры.

Леса сегодня горят в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах. Три из них уже локализованы на площади 121 га. На тушении задействованы 256 человек, а также самолёты и вертолёты для доставки работников. В Сургутском районе новый пожар на площади 13 га возник из-за грозы.

За последние сутки в Югре было выявлено 9 новых лесных пожаров, 2 из них уже ликвидированы на общей площади 15,2 га.

Всего за 2026 год в регионе зарегистрировано 193 лесных пожара на общей площади 10960,55 га и 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 га.

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