Югорские полицейские с наркотиками задержали советчанина

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при полиции Советского района задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими в городе Советский было обнаружено два тайника с порошкообразным веществом. Согласно экспертного заключения найденные наркотики - это N-метилэфедрон общей массой 1,81 грамма, что относится к крупному размеру.

Задержанный рассказал следователям, что в одном из мессенджеров нашел работу с высоким доходом. Куратор потребовал забирать в тайниках закладки с наркотиками, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки. Советчанин успел забрать только одну закладку и расфасовать на дозы. В квартире задержанного были обнаружены и изъяты весы и упаковочный материал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель из Сургута за пьяное ДТП, в котором погиб человек, получил 8 лет тюрьмы и обязан выплатить 2,5 млн рублей

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.