На 5 сутки в Когалыме спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины

Фото: ЧП Когалым

В Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реке Ингу-Ягун на пятые сутки поисков спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины.

В поисковой операции принимали участие спасатели и волонтеры. Водолазы обследовали дно реки и использовали спецоборудование. Поиски усложнялись мутной водой и множеством коряг на илистом и рельефном дне. К сожалению, мужчина 1994 года рождения был обнаружен погибшим.

– Мы не хотели писать этот пост. До последнего верили в чудо, но его не случилось. Наш земляк найден погибшим. Он останется в нашей памяти Спасибо каждому, кто был с нами в эти тяжелые дни. Эта беда обнажила невероятную силу нашего города. Вы показали, что такое настоящая взаимопомощь без громких слов. Ваши руки, время и сердца были там, где нужнее всего, – сообщает Гуманитарный добровольческий корпус.

С начала купального сезона 2026 года на водных объектах Югры произошло 23 происшествия, в которых погибли 14 человек, из них 4 - дети. При происшествиях на водных объектах были спасены 23 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре для купания открыты только 2 пляжа

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.