В Югре для купания открыты только 2 пляжа

Скрин с видео МЧС России по ХМАО-Югре

На 25 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зарегистрировано 8 пляжей. Два из них расположены в Нижневартовском районе, по одному в городах Лангепас, Белоярский, Радужный, Нижневартовск, а также в Советском и Нефтеюганском районах.

- При этом на сегодняшний день официально допущены к эксплуатации и открыты лишь два пляжа: на озере Сырковый бор в Нефтеюганском районе и озере Нешилор, которое за белые пески называют белоярскими Мальдивами, в городе Белоярском. Остальные водоемы в регионе – запрещены для купания по разным причинам. Они либо не соответствуют мерам безопасности, либо в воде найдены опасные для человека организмы, – рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре.

В окружном Роспотребнадзоре предупреждают югорчан, что купаться в неразрешенных для этого местах может быть опасно для здоровья и даже жизни.

Некоторые водоёмы, где происходит гнездование перелётных птиц, становятся резервуаром для гельминтов. Например в 2013 и 2024 году зарегистрированы вспышки церкариоз – зуда купальщика среди населения одного из посёлков Октябрьского района.

- Эпидемическая безопасность водоёмов для купания - это комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения, использующего водные объекты для отдыха и купания, - отметили в Роспотребнадзоре.

- Водоёмы, используемые для купания, не должны быть источниками биологического, химического или физического вредного воздействия на человека.

- Использование водного объекта для купания допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие воды и пляжа санитарным нормам.

- В течение купального сезона проводится регулярный мониторинг качества воды и песка по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. Пробы отбираются не реже одного раза в две недели.

- На пляжах должны быть оборудованы туалеты, душевые, кабины для переодевания, урны, а также обеспечена ежедневная уборка и дезинфекция территории.

- Запрещается купание в водоёмах, не прошедших санитарный контроль, а также в местах, где установлены аншлаги «Купание запрещено».

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