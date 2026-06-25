В Югорске простятся с погибшим на СВО Александром Гончаровым

Фото: ЧП Югорск

В ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб очередной житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Гончаров. Захоронят бойца с воинскими почестями в Югорске. Прощание состоится там же в субботу, 27 июня.

- Похороны Александра Гончарова состоятся 27.06.2026 в 12:00. Югорск, храм Сергия Радонежского, – сообщают близкие погибшего в тг-канале «ЧП Югорск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Радужном штормовой ветер с градом повалил деревья и сорвал крыши с домов

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.