В Нижневартовском районе через реку Вах возобновлено движение по понтонному мосту

Фото: администрация Нижневартовского района

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры полностью восстановлено движение автотранспорта по понтонному мосту через реку Вах, который расположен на 310-м километре Охтеурской переправы.

- Внимание! Возобновлено движение транспорта по понтонному мосту на 310-м километре Охтеурской переправы через реку Вах. Мост работает в круглосуточном режиме, – говорится в сообщении местной администрации.

Напомним, понтонный мост через реку Вах был демонтирован еще 22 мая текущего года из-за критического подъема уровня воды в реке и в связи с прохождением весенне-летнего половодья. Жители все это время пользовались услугами аппарельной переправы.

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