Река Обь и протока Лангепас в Югре затопили 422 участка и 2 дачных дома

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

На 14 часов 25 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре река Обь и протока Лангепас затопили 418 приусадебных участков, 4 земельных участка, два дачных дома и есть 3 перелива через дороги. Такие данные приводит МЧС России по ХМАО-Югре. При этом сообщается, что гидрологическая обстановка в регионе развивается в соответствии с прогнозом.

На сегодня Обь затопила 195 приусадебных участков в 17 СОТ, два дачных дома и 3 участка перелива автодорог в районе двух СОТ в Нижневартовска. За сутки под воду ушли еще 12 участков. Она же увела под воду 12 приусадебных участков в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка, 127 приусадебных участков в двух СОТ города Мегиона. Здесь за сутки затопило еще 15 участков, а также 4 земельных участка в селе Былино. За стуки добавился один участок.

Протока Лангепас залила 84 приусадебных участка в пяти СОТ города Лангепаса. Здесь за сутки вода накрыла еще 5 участков. При этом угрозы жизнедеятельности населения в местах затопления людям нет.

Добавим, что впервые за несколько дней в Нижневартовском районе уровень воды в Оби упал на 2 сантиметра. С 964 до 962 см, но также остается выше критической отметки. В 2025 году 25 июня Обь уже была на отметке 902 см.

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