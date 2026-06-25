Пьяный житель Лангепаса угнал «китайца» и получил условный срок

Фото: Суды Югры

Житель Лангепаса признан виновным в угоне автомобиля без цели хищения и осужден на 2 года лишения свободы условно.

По данным «Судов Югры», в апреле текущего года югорчанин решил с коллегой отметить завершение трудовой недели. Застолье они устроили у приятеля дома, так как у последнего не оказалось дома жены. Ночью гостеприимный коллега заснул, а югорчанин решил съездить в магазин за сигаретами. При этом ни прав, ни машины у него не было. Зато он увидел ключи и припаркованного у дома «китайца», принадлежащего супруге коллеги. Новоиспеченный водитель доехал лишь до соседнего микрорайона, где был задержан сотрудниками ГАИ. Автомобиль Geely возвращен владельцу.

В суде мужчина заявил о признании своей вины. Жена коллеги, несмотря на то, что непрошенный ею гость покусился на ее любимицу, сообщила суду об отсутствии претензий к мужчине. Но так как любитель чужих авто имел непогашенную судимость, то состояние опьянения признаны судом обстоятельствами, отягчающими наказание. Он получил условный срок.

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