Жительница Радужного получила условный срок за помощь иностранцу

Фото: Суды Югры

Жительницу Радужного осудили за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Он получила условный срок.

По данным «Судов Югры», в августе 2025 года к югорчанке обратился уроженец Средней Азии с просьбой заключить фиктивный трудовой договор для оформления законного пребывания на территории России. Женщина, зная, что мигрант фактически работать у неё не будет, все же подписала трудовой договор, где приняла мужчину на должности разнорабочего.

В суде югорчанка согласилась с предъявленным обвинением. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

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