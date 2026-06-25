Фото: Авиалесоохрана Югры

Авиалесоохрана Ханты-Мансийского атвономного округа – Югре произвела дополнительную переброску сил и средств на территорию Нижневартовского района. Причина тому - сложная лесопожарная обстановка. На утро 25 июня на территории района действуют 9 лесных пожаров на общей площади 739,8 га.

- В тушении задействованы более 300 человек. Вчера вечером группировка была усилена 41 работником из Игримского, Няганского и Ханты-Мансийского авиаотделений. Сегодня в 7 утра два вертолёта Ми-8 доставили прибывших специалистов непосредственно к очагам возгораний для активной работы на кромке огня. Работы ведутся в усиленном режиме., – рассказали в Авиалесоохране.

Группировки из Авиалесоохраны перебросили в Нижневартовский район из-за горящих лесов Авиалесоохрана Югры

Основной причиной возникновения пожаров стали грозы и сухая погода в течение нескольких дней. Днем температура достигает +32 градусов Цельсия, а шквалистый ветер способствует быстрому распространению пламени.

Фото: Авиалесоохрана Югры

По данным портала ИАС «Лесные пожары» в Югре с апреля по 25 июня произошло 209 лесных пожаров на общей площади 11601,81 га.

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