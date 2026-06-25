Владелец авто после ДТП в Нефтеюганске высудил у страховой на ремонт более 1 млн рублей

Фото: Суды Югры

Дорожно-транспортное происшествие произошло еще 18 июня 2024 году в Нефтеюганске. Тогда столкнулись автомобили «УАЗ» и Volkswagen Polo. Обе машины – в хлам. Виновным оказался водитель «УАЗа», который нарушил дистанцию. Оба участника ДТП страховались в компании «РЕСО-Гарантия».

Страховая тогда выплатила владельцу иномарки 400 000 рублей. Но согласно экспертному заключению рыночная стоимость автомобиля истца составила 1 431 300 рублей. Мужчине не доплатили 1 031 300 рублей. Водитель Volkswagen Polo обратился в суд с иском о взыскании разницы между страховым возмещением и фактическим размером ущерба с виновника аварии.

Суд взыскал со страховой: 927 800 рублей – в возмещение материального ущерба; 40 000 рублей – расходы на оплату услуг представителя; 15 000 рублей – расходы на оплату экспертизы; 2 900 рублей – расходы на оформление доверенности; 657 рублей 68 копеек – почтовые расходы и 13 357 рублей – государственная пошлина.

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