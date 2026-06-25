В Сургуте на 7,5 лет за наркотики осужден иностранец

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего иностранца. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в январе 2026 года мигрант через Интернет попытался продать синтетический наркотик через систему «тайников-закладок». На объявление наткнулись полицейские. Они задержали с поличным наркоторговца. Запрещенка была изъята из незаконного оборота. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сотовый телефон, с которого злоумышленник искал покупателей на свой товар, конфискован и обращен в доход государства.

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