В Сургуте врачи спасают 4 детей после падения из окон

Происшествия с маленькими пациентами случились в течение двух недель Фото: Ольга ЮШКОВА.

В настоящее время в травматологии города Сургута специалисты борются за жизни четверых детей, которые выпали из окон. Происшествия с маленькими пациентами случились в течение двух недель.

По словам директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Романа Паськова, самому маленькому пациенту всего 1 год и 4 месяца. Малыш выпал со второго этажа и получил разрыв печени, при которой произошла большая кровопотеря. Также у малютки ушиб лёгких, переломы и черепно-мозговая травма. Ребенок уже перенёс экстренную операцию и более 10 дней находился в отделении реанимации. Сейчас он идет на поправку, но лечение продолжается.

Ещё трое пациентов – это двое малышей в возрасте 1 года 7 месяцев, 2 лет 8 месяцев и подросток 14 лет. Все они получают специализированную медицинскую помощь.

МЧС России напоминает, как защитить малыша от падения из окна:

- не оставляй детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, даже на минуту;

- установи специальные замки или ограничители на окна, которые не позволят ребенку открыть их самостоятельно;

- не рассчитывай на москитные сетки – они не выдерживают вес ребенка и создают ложное чувство безопасности;

- убери мебель и другие предметы от окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

Дополнительные меры предосторожности:

- проводи регулярные беседы с детьми на тему безопасности;

- обеспечь безопасное игровое пространство.

- не играй с ребенком на подоконнике.

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