В Нефтеюганске из-за велопробега 27 июня на час перекроют несколько улиц

Фото: администрация Нефтеюганска

В субботу, 27 июня, в Нефтеюганске состоится велопробег «Нефтеюганск - территория ЗОЖ». Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией, Присоединиться к нему могут все желающие. Участники стартуют от «Жемчужины Югры».

В администрации города отметили, что в связи с проведением велопробега, движение транспорта будет временно ограничено с 11:00 до 12:00 часов на следующих участках улиц:

- Улица Нефтяников (от ул. Александра Филимонова до ул. Ленина);

- Улица Ленина (от ул. Нефтяников до ул. Набережная);

- Улица Набережная (от ул. Ленина до ул. Александра Филимонова);

- Улица Александра Филимонова (от ул. Набережная до ул. Нефтяников).

Кроме того, ограничат выезд транспорта на указанные улицы из дворов и парковок в указанное выше время. Водителей просят заранее спланировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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