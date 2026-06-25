В Сургуте на 10 дней перекроют движение на кольцевую развязке в сторону Майской улицы

Фото: администрация Сургута

Очередное перекрытие дорог ожидает жителей Сургута. На этот раз схемы движения придется сменить не только автовладельцам, но и пассажиров нескольких автобусов. Ограничения будут действовать 10 дней.

Так, с 21:00 26 июня до 21:00 5 июля будет производиться частичное перекрытие движения автотранспорта по кольцевой развязке в районе «памятника основателям Сургута» по направлению движения «ул. Майская - пр. Ленина». Причина тому - с проведением работ по обустройству ливневого коллектора

На время перекрытия городские маршрутные автобусы № 17, № 27, № 28, № 29, № 36, № 37, № 40, № 45, № 49, № 61, № 68, № 107, № 110, № 111, № 112, № 115, № 116 будут двигаться в объезд перекрываемых участков. Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения движения при планировании поездок.

Ознакомиться со схемами движения можно на официальном портале администрации города Сургута.

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