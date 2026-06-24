В Сургуте с 24 июня введен особый противопожарный режим

Фото: администрация Сургута

Ситуация с пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжает ухудшаться. На днях в Нижневартовском районе до 10 июля был введен особый противопожарный режим. Сегодня эстафету у вартовчан принял Сургут. Он будет действовать до 26 июня. На время установившейся в городе аномальной жары. Столбики термометров поднимаются выше +35 градусов.

- С 24 июня в Сургуте введён особый противопожарный режим. В целях предупреждения пожаров и недопущения гибели людей в городе до 26 июня вводится особый противопожарный режим, – говорится в сообщении администрации Сургута.

Управление по делам ГО и ЧС администрации города напоминает, что во время действия режима запрещено:

- применять открытый огонь;

- разводить костры;

- сжигать мусор и сухую траву;

- проводить пожароопасные работы.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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