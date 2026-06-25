В Югре стартовала операция «Овод»

Фото: Природнадзор Югры

Сотрудники Природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 19 июня по 31 июля текущего года проводят в регионе операцию «Овод. Она организована из-за появления большого количества кровососов: оводов и слепней, от которых страдают дикие животные. Зачастую они прячутся от насекомых в водоемах, густых зарослях, где становятся легкой добычей хищников и браконьеров.

Мероприятие проводится Природнадзором для предупреждения, выявление и пресечения фактов браконьерства на диких копытных животных и медведей. В указанный период инспекторы вместе с полицией, бойцами Росгвардии, охотничьими инспекторами и инспекторами ГИМС МЧС, а также Нижнеобского территориального управления Росрыболовства на моторных лодках и иной сверхпроходимой технике будут проводить рейды в охотничьих угодьях Югры.

Итоги операции будут подведены после её завершения и опубликованы на официальном сайте Природнадзора Югры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре водитель на трассе сбил лося, разбил авто и остался должен страховой

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.