В Югре водитель на трассе сбил лося, разбил авто и остался должен страховой

Фото: Природнадзор Югры

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотрел иск страховой компании «Югория» к водителю Renault Duster о возмещении ущерба в порядке регресса. Проще говоря, страховая взыскивала с водителя деньги за ДТП, в котором он оказался виновен сам. При этом разбитую машину мужчине придется восстанавливать за свой счет.

По данным «Судов Югры», на 146 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе водитель на Renault Duster сбил лося. Животное погибло, автомобиль требует ремонта. Выяснилось, что ДТП произошло по вине водителя, который нарушил правила дорожного движения. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 1000 рублей.

В то же время Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО – Югры подтвердила факт наступления страхового случая. Страховая компания «Югория» выплатила ей 80 000 рублей за погибшее животное. В суде водитель вину не признал и иск посчитал несправедливым.

Суд пришел к выводу, что «Югория», возместившая ущерб службе, имеет право предъявить регрессное требование к водителю в сумме произведенной выплаты за погибшее животное в размере 80 000 рублей и иск удовлетворен.

Добавим, что в мае 2026 года ночью на участке между 5-м и 6-м километром автодороги «г. Югорск – г. п. Таёжный» в Советском районе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и лося. Животное погибло на месте. В весенне-летний период многие животные начинают мигрировать и чаще всего ночью, перебегая автомобильную дорогу и создавая аварийные ситуации.

- Будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим, особенно в ночное время суток, когда у диких животных увеличивается активность передвижения! Обращайте внимание на специальные знаки! При дорожно-транспортном происшествии с диким животным помимо причинения вреда здоровью человека, нанесения ущерба транспортному средству в случаях, когда у автовладельца имеется полис ОСАГО ущерб за погибшее животное предъявляется Природнадзором Югры страховой компании, а в случае отсутствия страхового полиса ущерб предъявляется виновнику ДТП. Сумма ущерба за животное (лось) составляет 80 000 рублей, – напомнили в Природнадзоре Югры.

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