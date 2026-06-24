В сургутском поселке 36 пожарных тушили расселенный многоквартирник

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 23 июня вечером произошел пожар в расселенном двухэтажном деревянном многоквартирном доме.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 18:14 произошёл пожар в расселенном доме по улице Космонавтов.

Пожарные оперативно прибыли к месту вызов. На то время уже горел первый этаж внутри дома. В 19:15 пожар был локализован, в 19:46 полностью ликвидирован. В итоге

дом сгорел по всей площади 516 квадратных метров, обрушилась кровля по всей площади дома. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 8 единицы техники и 36 человек личного состава МЧС России.

Предварительная причина пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- Расселенные и заброшенные дома представляют собой объекты повышенной пожарной опасности. В ходе неосторожного обращения с огнем легко может возникнуть пожар. Кроме того, заброшенные здания обычно заполнены мусором, ветошью и легковоспламеняющимися материалами, что способствует быстрому распространению огня и переходу пожара на соседние жилые дома или леса, – напомнили в ведомстве.

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