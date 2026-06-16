В ХМАО ударом молнии спалило дом, баню и гараж

Фото: Центроспас - Югория

Гроза стала причиной серьезного пожара 11 июня в поселке городского типа Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сгорели частный жилой дом, баня и гараж.

По данным отряда КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району на улице Лесная в пгт. Мортка из-за удара молнии загорелись жилой дом, баня и гараж. Прибывший на место дежурный караул обнаружил объятый пламенем дом. Огонь угрожал соседним строениям.В итоге дом сгорел дотла, а также пострадали кровля и потолочные перекрытия бани и гаража. Люди не пострадали. Спасено материальных ценностей на сумму 2 000 000 рублей.

В ведомстве рассказали, как молния становится причиной возгораний. Один из главных виновников – прямой удар молнии. Это мощнейший электрический разряд, температура которого способна достигать невероятных значений, исчисляемых десятками тысяч градусов Цельсия. Когда такой разряд попадает на легковоспламеняющиеся материалы, происходит мгновенное возгорание. Представьте, что молния ударяет в крышу дома: огонь может быстро охватить кровлю, а затем перекинуться внутрь. Даже металлические конструкции не застрахованы – их может расплавить, что, в свою очередь, спровоцирует пожар от соприкосновения с горючими предметами.

Спасатели для минимизации риска грозовых пожаров рекомендуют позаботиться о системах молниезащиты. Это могут быть как внешние устройства, например, молниеотводы, так и внутренние, такие как ограничители перенапряжений.

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