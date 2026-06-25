Мечтающую о щенке мальтипу жительницу Югры молодые челябинцы развели на 46 тысяч рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Полицейские Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры раскрыли мошенничество с продажей щенков породы мальтипу. 36-летняя югорчанка так мечтала о мини-пуделе, что шарила по интернету в поисках нужного объявления. Она нашла щенка за 45 тысяч рублей в Нягани. Продавец рассказал, что этого щенка уже купили, но есть такой же в Сургуте.

Югорчанка засомневалась, но ей отправили видео щенка, а потом сообщили, что заводчик собак уже находится на железнодорожном вокзале Сургута и требует от нее данные паспорта и деньги за доставку собаки. Данные паспорта дама побоялась предоставить, но деньги за мальтипу и доставку перевела на указанный счет. После отправки 46 тысяч 150 рублей мошенники прекратили общение с югорчанкой, а переписку с ней удалили. Тогда разозленная тетка обратилась в полицию.

Оперативники установили личности двух подозреваемых: девушки 2003 года рождения и молодого человека 2007 года рождения, проживающих в Челябинской области. Полицейские отправились в служебную командировку и задержали злоумышленников.

Девушка рассказала, что размещала объявления на популярном сайте объявлений, чтобы похищать деньги у людей. Полученные от жертв деньги она переводила соучастнику, который выводил их через банковскую карту своего знакомого. Последний не знал о совершаемых преступлениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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