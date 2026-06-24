Скрин с видео УМВД по Сургуту

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 23 июня в Сургуте рядом с военкоматом. При столкновении авто и мотоцикла погиб байкер. Как позже выяснилось, им оказался известный в Сургуте мотоблогер Джин, которого зовут Владимир. Молодой человек был жив еще какое-то время после аварии, но после скончался в карете скорой помощи.

Скрин с видео УМВД по Сургуту

В Сургуте в ДТП погиб известный мотоблогер Джин Видео УМВД Сургута

По данным Госавтоинспекции Сургута, около 20:30 на улице Энергетиков водитель 1972 года рождения за рулем «Лада Веста» при повороте налево не пропустил, имеющего преимущество в движении мотоцикл, двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла 2007 года рождения.

Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля, поворачивая во двор с главной дороги, не заметил мчащийся на большой скорости питбайк. Идет расследование причин ДТП.

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