Выскочила из-за дерева: В Сургутском районе под колеса внедорожника угодил подросток на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 14-летняя девушка на велосипеде произошло 23 июня в поселке Фёдоровский Сургутского района.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 09:44 на улице Ленина 45-летняя женщина за рулем внедорожника Mitsubishi при выезде с прилегающей территории сбила велосипедистку, которая неожиданно выехала из-за дерева. В результате ДТП 14-летняя велосипедистка получила травмы.

- Госавтоинспекция Югры напоминает о том, что, сев за руль велосипеда, вы считаетесь водителем и должны соблюдать все правила дорожного движения, быть предельно внимательными, а главное, прежде чем выехать на дорогу на велосипеде, вам нужно освоить технику вождения, и не забывать про защитную экипировку! Она поможет избежать серьезных травм. Велосипедистам также следует быть внимательными, при пересечении проезжей части необходимо спешиться и вести свой транспорт рядом с собой, – отметили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы. Задержано 7 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 50 водителей.

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