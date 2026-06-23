Житель Югры насильно посадил в машину жену, а затем заточил в квартире

Фото: Суды Югры

Урайским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Кондинского района. Мужчину признали виновным в незаконном насильном лишении свободы человека, не связанном с его похищением.

По данным «Судов Югры», ночью 9 марта подсудимый схватил свою супругу за волосы, трижды ударил ее головой о дверной проем автомобиля, после чего насильно усадил ее в машину. Затем он привез ее к ним домой, насильно завел в квартиру и заперся на ключ, не выпуская супругу из дома. Женщину спасли родные. Женщина получила легкий и средний вред здоровью.

Суд назначил кондинцу наказание в виде 3 лет лишения свободы, но условно. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей.

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