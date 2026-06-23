Пенсионерка из Лангепаса из страха стать иноагентом перевела мошенникам 7 млн рублей

Более 7 млн рублей перевела мошенникам бабуля из Югры Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Лангепаса так испугалась получения статуса «Иностранный агент», что перевела на неизвестные счета более 7 млн рублей. А началось все с обычного звонка от сотрудника портала Госуслуг.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 66-летней жительнице Лангепаса позвонила якобы сотрудница портала «Госуслуг» и сообщила, что аккаунт пенсионерки был взломан. От ее имени уже оформлена генеральная доверенность на распоряжение всем имуществом, для аннулирования которой нужно связаться с представителями федерального ведомства.

Затем мошенница предложила пенсионерке установить на телефон приложение для обмена сообщениями. Вскоре после установки вредоносного ПО, с бабулей связался мужчина, который рассказал ей о попытках перевода ее денег за границу. Он запугал югорчанку, что эти действия могут быть расценены как финансирование запрещенной организации, а значит ей грозит уголовка и статус иноагента.

Пенсионерка сняла свои сбережения и перевела на «безопасный счет» 2 600 000 рублей, которые были получены в кредит под залог принадлежащей ей квартиры. Далее югорчанкой связался ещё один мошенник под видом сотрудника безопасности банка, который сообщил, что ее автомобиль будто выставлен на аукцион. Аферист рекомендовал продать срочно машину. Пенсионерка продала авто за 1 700 000 рублей и перевела все деньги на указанные счета.

Кроме того, неразумная бабуля заняла у коллег 2500 000 рублей и тоже отправила их по номеру телефона неизвестному получателю. Общая сумма ущерба составила 7 050 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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