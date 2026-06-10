Видимых телесных повреждений у девочки не обнаружено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Десятилетняя Аня* (имя изменено) из Нижневартовска 7 июня пошла с подругами гулять на озеро Комсомольское. В назначенное мамой время девочка не вернулась. Подружки не знали, куда пропала школьница. Перепуганная родительница сперва обзванивала знакомых, а около 11 вечера обратилась в полицию.

Оперативники сразу же взяли дело о пропаже ребенка в работу. Они выяснили, что школьница вышла из дома по улице Нефтяников.

«Приметы: на вид 10-11 лет, рост 135 см., худощавого телосложения, волосы темные, чуть ниже плеч, глаза карие. Была одета: спортивная кофта серого цвета, джинсы широкие темного цвета, кроссовки белые или розово-черного цвета», – так ориентировка описывала Анюту.

Девочку нашли спустя два дня живой. Нет, она не сбежала из дома, не поссорилась с мамой, чтобы отомстить ей таким способом. Ребенка украли прямо среди белого дня. Это позже выяснили следователи.

Фото из ориентировки полиции

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что весь личный состав нижневартовской полиции незамедлительно был ориентирован на поиски пропавшего ребенка. Им удалось ее в квартире одного из жилых домов.

- Видимых телесных повреждений у девочки не обнаружено. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собранные материалы будут переданы по подследственности для принятия процессуального решения, - прокомментировала Ирина Волк.

Сегодня, 10 июня, появились подробности того, как пропал ребенок. Ее запугал и украл 47-летний мужчина.

Злоумышленник заметил девочку в районе Комсомольского озера. Он подошел к ней, запугал и приказал выполнять его требования. Затем он посадил школьницу в свой автомобиль и увез к себе домой. Там он насильно удерживал девочку несколько дней, пока ее не спасли полицейские.

Похитителя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следователь заявил в суд ходатайство о заключении под стражу злоумышленника.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, – рассказали в СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Есть погибшие и пострадавшие: в ХМАО на реке Обь перевернулась лодка с 8 пассажирами

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.