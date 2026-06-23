В Нижневартовске простятся с погибшим на СВО молодым бойцом Никитой Истоминым

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

Жители Нижневартовска получили страшную весть с полей зоны проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи погиб их единственный сын - Никита Сергеевич Истомин. Прощание с ним состоится в среду, 24 июня.

- При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции 04.06.2026г. героически погиб единственный сын ИСТОМИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 12.03.2004 года рождения.

Никита родился и вырос в городе Нижневартовск, он был очень добрым, отзывчивым, отважным человеком. Его мужество и самоотдача навсегда останутся в наших сердцах.Мы никогда тебя не забудем. Спи спокойно наш, Никита, – пишут близкие бойца в тг-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Прощание с Никитой состоится с 10:00 до 10:30 в ритуальном зале «Белый ангел».

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