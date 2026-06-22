В Югре прощаются с 3 погибшими на СВО бойцами

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Сразу два жителя Ханты-Мансийска и один житель Нижневартовска погибли в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с ними состоится во вторник и в среду, 23 и 24 июня.

- С глубокой скорбью сообщаем о гибели Бабикова Дмитрия Андреевича, 11.01.1991 года рождения, в ходе специальной военной операции. Дмитрий был сыном, отцом и братом. Прощание с ним состоится 23 июня 2026 года в траурном зале ОКБ города Ханты-Мансийск с 10:30 до 11:40. Отпевание пройдет на Восточном кладбище с 12:00 до 12:30, – сообщили родные погибшего в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В этом же тг-канале сообщается о гибели еще одного жителя окружной столицы.

«С глубокой скорбью сообщаем, что в ходе СВО погиб сын и брат Аксарин Виктор Георгиевич 12.07.1974 года рождения. Прощание с ним состоится 24 июня 2026 года в траурном зале ОКБ города Ханты-Мансийск с 10:30 до 11:40».

Фото: ЧП Нижневартвоск. Происшествия

В тг-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» говорится о гибели еще одного мужчины в зоне проведения СВО.

«При выполнении боевой задачи, в зоне боевых действий, погиб наш дорогой сын, отец, брат и супруг Биденко Евгений Михайлович. Светлая память, мы любим, помним, скорбим и гордимся. Прощание состоится 23 июня с 10:00 до 10:30 по адресу ул. 2П-2 стр. 1 Похоронный дом «Белый ангел».

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