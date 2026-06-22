Украли почти 100 тонн нефти: В ХМАО за кражу нефти на 3,8 млн рублей осудят четверо жителей Нижневартовска

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Четверо участников преступной группы из Нижневартовска 1987, 1988, 1990 и 2000 года рождения осудят за кражу почти 100 тонн нефти на 3,8 миллионов рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в августе 2024 года участники банды самовольно подключились к напорному нефтепроводу, проходящему по территории города Мегиона и Нижневартовского района. Затем они через проложенные шланги высокого давления от места самовольной врезки до ангара, расположенного на участке бывшей базы долго время качали сырую нефть. «Черное золото» они разливали в цистерны, а потом продавали краденую нефть коммерческой организации из Сургутского района. Банда похитила более 98 тонн «чёрного золота» на сумму более 3,8 млн рублей.

Воров поймали в марте прошлого года силами полиции Мегиона во взаимодействии с работниками службы безопасности нефтедобывающего предприятия. Во время задержания полицейские изъяли автоцистерну с похищенным ими сырьём объёмом 10 тонн. Нефть была возвращена владельцу. В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Устанавливаются организаторы криминальной схемы.

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