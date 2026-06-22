В Сургуте молодой мигрант получил срок за избиение подростка в торговом центре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югры

В Сургут осужден 18-летний гражданин иностранного государства, который признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением насилия и угрозой его применения.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 2 января в торговом центре между подсудимым и 16-летним подростком случился конфликт по малозначительному поводу. Мигрант принялся угрожать несовершеннолетнему, а после сильно избил его. Видео избиения оказалось в соцсетях, где его заметили следователи. Мигрант был задержан и заключен под стражу.

Приговором суда хулиган признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, отбывать который он будет в колонии общего режима. Мягкий приговор обусловлен тем, что на момент избиения подростка мигрант тоже был несовершеннолетним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нягани за избиение битой посетителя кафе арестовали мужчину

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.