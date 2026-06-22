В Нягани за избиение битой посетителя кафе арестовали мужчину

Фото: Суды Югры

Няганский городской суд заключил под стражу 23-летнего жителя Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа. Он жестоко избил мужчину возле кафе.

По данным «Судов Югры», в субботу, 20 июня, югорчанин возле кафе «Фортуна» в Нягани начал конфликт, в пылу которого ударил битой по голове своего оппонента. Мужчину в тяжелом состоянии с травмой головы отправили в больницу. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Его заключили под стражу на 2 месяца.

В пресс-службе судов отмечается, что избранная мера пресечения не является наказанием за совершенное преступление. Следствие по делу еще идет.

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