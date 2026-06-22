Жительница Лангепаса наклонилась, чтобы завязать шнурки и потеряла 60 тысяч рублей

Девушка оставила сумку с деньгами на тротуаре Фото: Ольга ЮШКОВА.

В дежурную часть полиции Лангепаса обратилась 23 летняя местная жительница, которая потеряла сумку с 60 тысячами рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, девушка шла от автовокзала и отвлеклась, чтобы завязать шнурки. Она наклонилась, положила сумку на землю, завязала шнурки и отправилась дальше, позабыв про сумочку, которая осталась на пешеходной части улицы. Вернувшись, она не обнаружила свою вещь. Полицейские задержали «счастливчика», который нашел на земле сумочку. Им оказался 51 летний безработный, ранее несудимый местный житель. Мужчина проезжал мимо на велосипеде, увидел оставленную на тротуаре сумку и решил её забрать. Из сумки югорчанин успел потратить всего 1 000 рублей - купил алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина вернул потраченную тысячу растеряшке.

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