Жительница Нефтеюганска хотела купить машину за 137 тысяч рублей и нарвалась на мошенников

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась 43 летняя местная жительница. При попытке купить автомобиль она стала жертвой интернет мошенника.

По данным УМВД ХМАО-Югры, женщина нашла на популярном сайте объявлений информацию о продаже Renault Logan за 137 тысяч рублей. Женщина тут же договорилась с продавцом купить авто и даже перевела ему залог в размере 45 тысяч рублей. После получения денег продавец исчез. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее не судимый житель Ленинградской области. Полицейские отправились в командировку, где задержали злоумышленника. Оказалось, что молодой человек нигде не работает, а деньги ему нужны, поэтому он решил заработать таким способом. Фото автомобиля он скачал в интернете, написал объявление и указал местонахождение авто в Югре.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

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