В Сургуте двое рыбаков на моторной лодке врезались в опору ЛЭП и убились

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Трагедия произошла в субботу, 20 июня, на реке Почекуйка в Сургуте. Погибли двое рыбаков, которые вышли на реку на моторной лодке. Тела обнаружили спасатели рядом с лодкой. Выяснилось, что мужчины врезались в опору ЛЭП и убились.

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, поступило сообщение о гибели двух жителей Сургута 1994 и 1985 года рождения во время рыбалки на реке Почекуйка. По данному факту проводится процессуальная проверка. По данным следствия, рыбаки во время сильного ветра отправились на рыбалку на резиновой лодке с мотором. Они не справились с управлением и врезались в опору ЛЭП.

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

- Оба тела извлечены из водоема. Назначены необходимые экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, – сообщают следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю на водоемах Югры погибли 5 человек, среди которых 2 детей

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.