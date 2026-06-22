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НовостиПроисшествия22 июня 2026 6:18

В Сургуте двое рыбаков на моторной лодке врезались в опору ЛЭП и убились

На реке в Сургуте двое рыбаков на лодке насмерть убились об опору ЛЭП
Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Трагедия произошла в субботу, 20 июня, на реке Почекуйка в Сургуте. Погибли двое рыбаков, которые вышли на реку на моторной лодке. Тела обнаружили спасатели рядом с лодкой. Выяснилось, что мужчины врезались в опору ЛЭП и убились.

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, поступило сообщение о гибели двух жителей Сургута 1994 и 1985 года рождения во время рыбалки на реке Почекуйка. По данному факту проводится процессуальная проверка. По данным следствия, рыбаки во время сильного ветра отправились на рыбалку на резиновой лодке с мотором. Они не справились с управлением и врезались в опору ЛЭП.

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

- Оба тела извлечены из водоема. Назначены необходимые экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, – сообщают следователи.

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