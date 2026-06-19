В Лангепасе спасенным из битума щенкам ищут любящих хозяев

Фото: Подслушано Лангепас

В начале июня в Лангепасе появилась информация, что на переезде АБЗ в ёмкость с битумом попали щенки. Всего было 6 щенят. Неравнодушные горожане спасли их и искали и очистили от битума.

Недавно появился новый пост, где спасенным щенкам искали дом. Автор поста рассказал историю появления пушистиков в этом месте. Оказывается, малышей подбросили и они жили в кустах, пока не случилась беда. Щенки измазались в бочке с битумом и наглотались его. Они просили о помощи, скулили, на солнце им было еще больнее находится. Малышей заживо сжирал гнус. Добрые люди забрали их на временную платную передержку, тех, кто был совсем слаб и уже плохо дышал отвезли к ветеринару и оказали помощь.

Фото: Подслушано Лангепас

Постепенно с хвостатых был отмыт почти весь битум, но токсины из маленьких прохвостов все еще выводят. Однако, они идут на поправку.

- Пожалуйста, присмотритесь к ним, есть девочка и мальчики. Малыши озорные, ласковые, очень тянутся к человеку, умные и уже запоминают некоторые команды. После того, что они пережили, очень хочется найти для них дом и любящую семью Кто желает помочь, звоните по телефону +7 (904) 882-86-47 или пишите в личные сообщения. Мы находимся в Лангепасе, привезем щенят к вам, организуем любую необходимую помощь, – говорится в посте «Подслушано в Лангепасе».

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