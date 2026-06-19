Житель Нижневартовска прямо на жд-вокзале пережил клиническую смерть

Фото: Здравоохранение Тюменской области

Врачи Областной клинической больницы № 1 города Тюмени спасли жизнь жителю Нижневартовска Александру, у которого произошел тяжелый инфаркт миокарда во время поездки на поезде. Мужчина прямо на железнодорожном вокзале пережил клиническую смерть.

Вартовчанин почувствовал острую боль в груди по пути в Тюмень. На жд-вокзале Александра уже встречали бригады скорой помощи. На тот момент у мужчины остановилось сердце, он пережил клиническую смерть. Врачи запустили сердце Александра и экстренно доставили в ОКБ № 1.

- У пациента диагностировали обширный инфаркт с поражением правого желудочка и атипичную анатомию сосудов — его артерии были значительно крупнее обычного, а одна из них оказалась заблокирована более чем на 90%. Врачи успешно провели коронароангиографию и установили стент. После восьми суток в реанимации состояние пациента стабилизировалось, фракция выброса сердца увеличилась с критических 30% до нормальных 66%, – прокомментировала заведующий кардиологическим отделением больницы Анастасия Христолюбова.

В настоящее время вартовчанин готовится к длительной реабилитации.

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