Дым от лесных пожаров 19 июня окутал города Югры

Фото: Типичный краб Нижневартовск

Сегодня, 19 июня, город Нижневартовск, поселок Излучинск Нижневартовского района, трасса на город Радужный оказались в плотном дыму. Югорчане чувствуют гарь и тяжелый воздух. Выяснилось, что это дым от лесных пожаров окутал населенные пункты.

Дым от лесных пожаров окутал Нижневартовск и Излучинск сегодня утром.

Города Югры окутал дым от лесных пожаров Видео тг-канал Типичный краб Нижневартовск

- Сначала думали, что-то в старом Вартовске горит, но оказалось всё куда серьёзнее и масштабнее. Трасса Нижневартовск - Радужный вся в дыму, судя по информации, которая у нас есть, причина этому - ветер и пожары в труднодоступных участках Нижневартовского района, – сообщает тг-канал «Типичный краб Нижневартовск» и делится фото и видео.

Скрин с сайта ИАС Лесные пожары

Согласно карте ИАС «Лесные пожары» на утро 19 июня в Югре четыре действуют локализованных пожара, а также 7 крупных лесных пожаров в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Советском, Белоярском районах. Причем четыре пожара в Сургутском районе и один в Советском – усиливаются.

Всего на утро 19 июня 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действуют 11 лесных пожаров на обще площади 945,1 гектаров.

При этом Авиалесоохрана Югры выдала такую сводку на 9 утра 19 июня: действуют 11 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском, Белоярском, Ханты-Мансийском районах на общей площади 894,9 га. Три из них локализованы на площади 200,3 га. На тушении работают 352 человека. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

За последние сутки зарегистрировано 13 лесных пожаров, пять из них ликвидированы на общей площади 9,05 га. Всего за 2026 год зарегистрировано:140 лесных пожаров на общей площади 6583,65 га и 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 га.

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