В ХМАО горят леса на площади почти 700 га

Фото: Авиалесоохрана Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по состоянию на 9 утра 18 июня действуют 14 лесных пожаров на общей площади 686,56 гектара.

По данным Авиалесоохраны Югры, леса горят в Белоярском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Нижневартовском районах. В настоящее время шесть пожаров локализованы на площади 110,9 гектара.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры, уточнили, что сегодня на лесных пожарах работает 181 человек, а также привлечены самолёты и вертолёты Авиалесоохраны.

Накануне было зафиксировано возгорание в государственном заповеднике «Юганский» на площади 40,7 гектара. Сейчас он локализован силами сотрудников заповедника и Авиалесоохраны Югры.

- Это уникальная территория, и по правилам тушением возгораний здесь в первую очередь занимаются собственные силы заповедника. Но ситуация потребовала подкрепления с воздуха: по-другому добраться очень сложно, поэтому 11 парашютистов Сургутского авиаотделения вылетели на помощь коллегам. Наши специалисты оперативно отреагировали на запрос и сейчас находятся на месте возгорания, - сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны Югры.

Всего за 2026 год в Югре зарегистрировано 127 лесных пожаров на общей площади 5831,12 гектара.

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