Всего 2% россиян желают переехать жить в Сургут

Фото: Финансовый университет при правительстве РФ

Крупнейшие города Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оказались в самом конце рейтинга привлекательности для переезда для жителей России. Такое исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Респондентам задавали всего два вопроса: какой город предпочли бы в случае переезда и в каком городе купили бы недвижимость. Сургут для переезда рассматривают только 2% жителей россиян. Купить жилье здесь готовы лишь 4% потенциальных покупателей из других городов. В итоге Сургут набрал всего три балла из 100 возможных по индексу миграционной привлекательности. Самый крупный город Югры занял 66 место из 69 в списке рейтинга.

Нижневартовск и вовсе оказался в самом конце списка - он разделил последнее место с Якутском, набрав два балла. Переехать сюда готовы лишь 1% опрошенных россиян.

В лидеры рейтинга попал Калининград с показателем 90 баллов. В тройку также вошли Ярославль (79 баллов) и Сочи (71 балл). В топ-10 городов для переезда россияне назвали Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь и Москву.

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