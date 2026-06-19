В ХМАО 19 июня реки Обь и Лангепас затопили 255 земельных участков

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поделилось информацией по паводковой обстановке на 14 часов 19 июня. В настоящее время река Обь и протока Лангепас затопили 255 земельных участков.

Так, Обь затопила следующие территории: 145 приусадебных участков в 13 СОТ под Нижневартовском. За сутки под воду ушли еще 15 участков. Есть три перелива воды через автодороги. Также подтоплены 10 приусадебных участков в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка. Здесь за сутки под воду ушли два участка. 60 приусадебных участков затоплены в одном СОТ города Мегиона. За сутки под водой оказались семь участков.

Кроме того, Обь затопила один приусадебный участок в селе Былино.

Протока Лангепас увела под воду 39 приусадебных участков в двух СОТ города Лангепаса. За сутки под воду ушли еще 8 участков. При этом в МЧС заявляют, что угрозы жизнедеятельности населения нет, а гидрологическая обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре развивается в соответствии с прогнозом.

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