Фото: СУ СК по Тюменской области

В социальных сетях города Тюмени 16 июня появилось видео, на котором неизвестный проходит в лифт многоквартирного дома за школьницей. Незнакомец напал на девочку и попытался изнасиловать, но ей удалось вырваться и убежать. Очевидцы рассказали, что мужчина зашел в кабину вместе с девочкой, после чего оттуда донеслись крики. Школьнице удалось выскочить из лифта на 8-м этаже, а незнакомец спустился на первый этаж и скрылся.

Мужчину искали три дня. Им оказался житель города Нефтеюганска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Житель Нефтеюганска пытался изнасиловать школьницу в лифте многоквартирника в Тюмени Видео ЧС Тюмень

- По версии следствия, 16 июня 2026 года около 20 часов 20 минут мужчина, с целью удовлетворения своей половой потребности, совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней в лифте многоквартирного жилого дома, расположенного по улице 30 лет Победы в городе Тюмени. После совершения преступления злоумышленник скрылся. Благодаря совместной работе следователей СК России и сотрудников полиции лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления, установлено. Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 1993 года рождения. Он задержан. Идет следствие. Проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, – прокомментировали в СУ СК по Тюменской области.

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