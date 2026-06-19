Жители ХМАО допустили просрочки по ипотеке на 4,4 млрд рублей

Просрочка по ипотеке растет в ХМАО второй год подряд Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За пять месяцев 2026 года просроченная задолженность по ипотечным платежам у жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составила 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Долговой консультант».

Общая просрочка по ипотеке у жителей УрФО к концу мая 2026 года достигла 19,27 млрд рублей. С начала года она увеличилась на 11%. Больше всего неплательщиков по ипотечному займу в Свердловской области. Они должны 5,6 млрд рублей. На втором месте оказалась Югра. Третье место у жителей Челябинской области, которые просрочили платежи по ипотеке на 4,2 млрд рублей. Жители Ямала задолжали 1,2 млрд рублей, а жители Курганской области 719 млн рублей.

В 2025 году объемы просроченной ипотеки выросли в 2,6 раза – с 6,7 до 17,3 млрд рублей, а общий объем ипотечной задолженности в УрФО на сегодня составляет 1,7 трлн рублей.

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